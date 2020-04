Un asteroide saluterà la Terra il 29 aprile: come e quando vederlo

Segnate la data del 29 aprile e quella sera portate gli occhi al cielo: un asteroide dal diametro stimato compreso tra 1,8 e 4,1 km e ad una velocità di 8,7 km/s, sfiorerà la Terra proprio questo fine mese. Niente preoccupazioni e allarmismi, come spiegato dagli esperti, infatti, l'asteroide passerà a 6,2 milioni di km dalla Terra. Dopo diverse fake news che definivano l'asteroide "potenzialmente pericoloso", ad intervenire è stata proprio la Nasa, smentendo e affermando che l’asteroide in questione, l’OR2 del 1998 (denominato così perché è stato avvistato per la prima volta nel 1998), passerà «in modo sicuro» e ad una distanza di 6,2 milioni di chilometri dalla Terra. Nessun pericolo dunque.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come vederlo?

L’asteroide non sarà visibile ad occhio nudo, ma un normale telescopio su un balcone o addirittura un semplice binocolo basterà per ammirarlo. Occorrerà puntarlo tra le 21 e le 01 della notte tra il 29 e il 30 aprile. Non si tratta di un meteorite però, quindi non assisteremo a nessuna scia istantanea; al contrario invece della cometa Atlas, che potrà essere ammirata tra il 6 e il 23 maggio e che passerà a 116 milioni di chilometri dalla Terra. Attraverserà la costellazione di Giraffa, quella al fianco di Cassiopea, girerà intorno al sole e andrà via: uno spettacolo di luce assicurato secondo gli esperti.