Barcolana51, la grande festa del mare a Trieste

Arriva la 51^ edizione della Barcolana, uno dei simboli intramontabili della nostra bella Trieste. Ottobre è ormai arrivato ed è già tutto pronto per il grande ed atteso evento cittadino dove festa e tradizione si incontrano. È possibile partecipare in modi diversi, in barca a vela, da una terrazza vista mare e tanto altro ancora. Il programma è davvero ricco, dalla festa lungo le rive della città, all'attesa della regata accompagnata da tanti eventi, fino ad arrivare al meraviglioso spettacolo della domenica con una quantità enorme di vele che popolano il nostro golfo.

Storia

La Barcolana è una storica regata velica internazionale che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste nella seconda domenica di ottobre. Attualmente la Barcolana è la regata più grande del mondo. Dall’edizione 2018, infatti, la Barcolana, con 2689 imbarcazioni iscritte, si pone in vetta nella classifica delle regate più gremite al mondo, un traguardo ambito e raggiunto con impegno da parte di tutta la Società Velica di Barcola e Grignano. La Barcolana è un evento che coinvolge non solo i velisti, ma l'intera città, attraendo turisti provenienti da tutte le parti del globo. La particolare conformazione del territorio attorno al Golfo di Trieste permette, infatti, di osservare la gara da moltissimi punti di osservazione.

Barcolana 2019

È piazza dell'Unità d'Italia la grande novità della 51^ edizione di Barcolana. Per la prima volta, infatti, il cuore di Trieste diverrà anche il fulcro della Barcolana, con uno spazio, progettato dagli architetti Tazio di Pretoro e Giulio Paladini dello studio di architettura Metroarea di Trieste. La piazza di Trieste si integrerà con il Villaggio Barcolana diventandone il punto focale e ospiterà l'Infopoint dell'evento. Piazza dell'Unità sarà preparata con strutture di elegante design, che avranno come tema centrale la tutela dell'ambiente. In piazza saranno organizzate tante attività, l'area dedicata alla ristorazione permetterà di offrire al pubblico l'enogastronomia supportata dal marchio Barcolana.

Gli eventi

Gli eventi sono davvero tantissimi e cominciano a partire da oggi - mercoledì 2 ottobre - con la cerimonia dell'alzabandiera che segna ogni anno l'avvio ufficiale della Barcolana e i suoi eventi. Sono poi confermati i tradizionali appuntamenti in mare, tra questi ne ricordiamo alcuni come le sfide che anticipano quelle in Barcolana previste per questo fine settimana: sabato 5 e domenica 6 si disputeranno Barcolana Young, Barcolana Nuota, Barcolana Fun - Foiling edition Siram by Veolia (fino al 12 ottobre), Barcolana Chef e Barcolana Fun LIV U21. La vigilia di Barcolana, sabato 12 ottobre, è il giorno della Barcolana Classic (organizzata con lo Yacht Club Adriaco) per scafi d'epoca; della Go To Barcolana by Kempinski & MK Group (organizzata con il Club Nautico Sirena) e della Barcolana by Night (organizzata con la Società Triestina della Vela).

Curiosità

Tra i testimonial di questa edizione anche due ospiti d'eccezione, la Nave Scuola a vela Amerigo Vespucci della Marina Militare tornata a Trieste in occasione dell'evento, mentre in piazza Unità verrà presentata Alice, l'installazione artistica ideata da Barcolana e realizzata dal Gruppo Hera, con il supporto operativo di Despar e Comune di Trieste. Grazie all’aiuto di molti triestini, durante l’estate appena trascorsa, sono state riutilizzate diecimila bottiglie di plastica per creare un pesce lungo dieci metri utile a ricordare e sensibilizzare sulle tematiche ambientali e la necessità di togliere le plastiche dal mare. Per maggiori informazioni, per scoprire il percorso della regata e conoscere il calendario completo degli eventi visita il sito ufficiale Barcolana.