Che sia per sport o per relax, i benefici del nuoto e le piscine a Trieste

Nel periodo estivo possiamo dedicarci a diverse attività sportive che fanno bene alla salute, tra queste ricordiamo senza dubbio il nuoto, sport adatto sia agli adulti che ai bambini, connubio perfetto per divertirsi, allenarsi e rinfrescarsi - date le alte temperature. Molte persone piuttosto che andare al mare preferiscono la piscina, che sia per rilassarsi oppure per fare attività sportiva.

Benefici

Andare in piscina apporta numerosi benefici al nostro organismo, tra questi ricordiamo che:

permette al corpo di restare sempre allenato. Il nuoto può produrre vantaggi per chi ha problemi alle articolazioni , permette di migliorare la postura e tonificare la massa muscolare.

Aiuta a mantenere il cuore in allenamento, riducendo il rischio di patologie cardiache e migliorando il flusso sanguigno .

Rende felici e allunga la vita. Infatti, nuotare stimola la produzione di endorfine , quelle sostanze chimiche che agiscono sul cervello, riducendo dolore e provocando una sensazione di benessere.

Migliora la forma psicologica , riducendo ansie e stress . Il benessere dei nuotatori, infatti, può essere paragonato alla forma di esercizio fisico praticato con lo yoga , che combina il rilassamento dei muscoli con la respirazione ritmica. Inoltre, il nuoto ha un grande beneficio psicologico, specie nell’adulto, in quanto permette di avere maggiore fiducia in sé stessi e di aumentare l’ autostima .

È indicato per chi soffre di asma, colesterolo e diabete. Secondo gli esperti, l’esercizio in piscina, infatti, aiuterebbe a prevenire gli attacchi d’asma, soprattutto nei bambini. Un esercizio fisico costante aiuta a ridurre il rischio di diabete, l’obesità e l’inattività sono le cause principali di questa malattia, ecco perché l’attività fisica viene consigliata nella speranza di perdere peso e regolare il colesterolo. Questo esercizio fisico, infatti, aiuterebbe le arterie a espandersi e contrarsi.

Piscine a Trieste

Che sia per praticarlo come un vero e proprio sport o semplicemente per passare qualche ora di relax, per gli amanti della piscina - a Trieste - la scelta è davvero ampia, i prezzi sono super accessibili e le strutture ben attrezzate, ecco alcuni indirizzi: