Parte la settimana del Black Friday, sconti anche a Trieste

Il Black Friday, evento ormai conosciuto in tutto il mondo, è nato negli Stati Uniti, in origine, il suo nome veniva utilizzato semplicemente per indicare il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento nel paese. Dal 1952, il giorno dopo il Ringraziamento venne considerato l'inizio della stagione dello shopping natalizio.

Origini e diffusione

Tutto ha avuto origine nel 1924, il giorno successivo al Ringraziamento, quando la catena di distribuzione Macy's organizzò una parata per celebrare l'inizio degli acquisti natalizi, ma il Black Friday esplose solamente negli anni Ottanta negli USA, diventando popolare successivamente anche in altri Paesi, tra cui l'Italia. Per alcuni l'espressione Black Friday deriva proprio dall'esagerato traffico stradale che si sviluppa per l'occasione. Negli Stati Uniti o comunque nei grandi centri metropolitani, questa usanza è molto sentita, le grandi catene, infatti, per questa occasione, offrono notevoli promozioni al fine di incrementare le proprie vendite, per questo motivo tra le persone che fanno acquisti in occasione del Black Friday, ad esempio, c'è chi trascorre la notte fuori dal negozio in cui vuole fare acquisti il giorno successivo aspettando l'apertura delle porte. In Italia gli sconti non vengono applicati solamente il venerdì, solitamente i negozi decidono di dedicare più giorni alle promozioni.

Black Friday a Trieste

Anche a Trieste parte da oggi il Black Friday, un’intera settimana dedicata a grandi promozioni per articoli di diverso genere. Saranno applicati sconti fino al 70% nei centri commerciali (Torri d’Europa - che propone il "Black sbagazzo Friday”; il Giulia e Montedoro), nelle grandi catene come Mediaworld, Unieuro; ma anche in piccole boutique. Anche online le offerte saranno tantissime, ad esempio su Amazon il Black Friday è iniziato addirittura da giorno 22 novembre e terminerà venerdì 29. Cosa aspettate allora? Basta visitare le pagine web dei vostri negozi preferiti o fare un giro in città per approfittare di queste imperdibili occasioni.