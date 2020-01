Temperatura corporea, uno studio scientifico spiega com'è cambiata nel tempo

Quando misuriamo la temperatura del nostro corpo per capire se siamo in stato influenzale o meno, a quale criterio facciamo riferimento? Solitamente è naturale pensare che la temperatura corporea ottimale sia di 37 °C, ma da oggi le cose cambiano, a dimostrarlo è uno studio scientifico.

Lo studio

Un recente studio ha dimostrato come il corpo umano sia più freddo rispetto a due secoli fa, a denotare questo aspetto ci ha pensato un’equipe di studiosi della Stanford University. Gli esperti, facendo riferimento ai dati di tre unità (i veterani della Guerra Civile, il campione nello studio National Health and Nutrition Examination Survey I e il database integrato della Stanford Translational Research), sono riusciti a determinare che, dalla prima rivoluzione industriale in poi, tenendo in considerazione età, altezza e peso, la temperatura corporea media risulta diminuita di 0,003 °C per decennio. Di conseguenza, il corpo umano di oggi è più freddo di circa 0,59 °C rispetto ai parametri del XIX secolo.

Cause

Gli esperti hanno sottolineato che, nel corso degli ultimi due secoli, la fisiologia dell’essere umano è parecchio cambiata, questo potrebbe essere dovuto al mutamento dell’ambiente in cui viviamo. Inoltre, secondo gli studiosi - guidati dalla Dottoressa Parsonnet - ad aver influito sulla diminuzione della temperatura media corporea sono anche la dieta e i microrganismi con i quali ogni giorno siamo in contatto.