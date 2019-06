Breve storia del cinema: origini, caratteristiche, sale e programmazione a Trieste

Il cinema è l'insieme delle arti, delle tecniche e delle attività industriali e distributive che producono come risultato commerciale un film. Ovviamente, nella sua accezione più ampia, la cinematografia è l'insieme dei film che, nel loro complesso, rappresentano un'espressione artistica che spazia e tratta diverse tematiche, dalla fantasia, all'informazione, alla divulgazione del sapere.

Le origini

L'invenzione della pellicola cinematografica risale al 1885 ad opera di George Eastman, mentre la prima ripresa cinematografica è stata Roundhay Garden Scene, cortometraggio di 3 secondi, realizzato il 14 ottobre 1888 da Louis Aimé Augustin Le Prince. Invece la cinematografia intesa come la proiezione in sala di una pellicola stampata di fronte ad un pubblico pagante, nasce il 28 dicembre 1895, grazie ad un'invenzione dei fratelli Louis e Auguste Lumière, i quali mostrarono per la prima volta, al pubblico del Gran Cafè del Boulevard des Capucines a Parigi, un apparecchio da loro brevettato, chiamato cinématographe. Anche il cinema italiano è attivo sin dall'epoca dei fratelli Lumière. Dalla metà degli anni Cinquanta fino alla fine degli anni Settanta, grazie al cinema d'autore, alla commedia all'italiana ed a molti altri generi, raggiungendo una posizione di grande prestigio sia nazionale che estera.

Cos'è il cinema e da cosa si differenzia dal teatro

Come già accennato, anche il cinema è una forma d'arte, però, rispetto al teatro ha origini meno antiche. Esso è caratterizzato da uno spettacolo proposto al pubblico sotto la forma di un film, cioè la registrazione di una recita di finzione denominata film a soggetto, il quale secondo la sua durata può essere suddiviso in:

cortometraggio , di durata non superiore a 20 minuti;

mediometraggio , di durata variabile da 30 a 50 minuti;

lungometraggio - il più diffuso - di durata superiore all'ora di proiezione.

La forma in qualche modo, come anche per il teatro, può essere la commedia o il dramma, ma viene girata e registrata, in parte o interamente, in uno studio cinematografico, oppure in luoghi esterni adibiti. Tra gli altri temi ricordiamo anche, ad esempio, il film documentario, basato sull'osservazione della realtà. La divulgazione al pubblico dello spettacolo registrato, che si differenzia perciò da tutte le altre arti performative "dal vivo", in origine era costituita da un'illuminazione attraverso un supporto ottico. Tale sistema prevede che, in passato, i film venissero veicolati da un tramite che era la pellicola flessibile, quindi dal nastro a banda magnetica; oggi, invece, con l'avvento del cinema digitale e del processo di digitalizzazione, le immagini e suoni dei film vengono convertiti in dati informatici da diffondere in contenuti digitali su un supporto fisico oppure, attraverso Internet, su quello virtuale. Tutti questi sistemi hanno come fine ultimo quello di venire letti e codificati da un meccanismo continuo e intermittente che crea l'illusione ottica di un'immagine in movimento.

I cinema di Trieste

A Trieste esiste una cultura cinematografica molto sviluppata, tanti sono, infatti, i cinema che propongono al pubblico una programmazione ampia e sempre aggiornata. Oggi andare al cinema vuol dire svago e divertimento, un luogo perfetto dove portare la famiglia o gli amici e passare una piacevole serata. Il vantaggio è quello di rimanere costantemente aggiornati sulle ultime uscite - soprattutto per chi ha una particolare passione per questa forma d'arte - inoltre, i prezzi dei biglietti sono davvero accessibili. Ecco gli indirizzi:

