Allontanare ansia e stress con la creatività, i Color Therapy Book

Oggi vi parliamo di una tendenza nata in Francia e che in pochissimo tempo ha conquistato l'Europa intera, i Color Therapy Book, dei particolarissimi album da colorare, ma per adulti.

Art therapy

L'art therapy, come terapeutica anti stress, sta riscontrando un successo sempre maggiore in ogni dove. Occorre creare opere d'arte o semplicemente completare le magnifiche illustrazioni di questi libri per star meglio. Sarà, poi, grazie alla creatività che aumentaremo la nostra capacità di concentrazione e miglioreremo il nostro umore. Ma davvero colorare allontana l’ansia? Sembrerebbe proprio di sì, gli psicologi, infatti, spiegano che questa attività manuale richiede concentrazione, ripetizione e creatività, tutte competenze che sospendono momentaneamente l’uso dell’emisfero razionale e verbale del nostro cervello. Il flusso del pensiero razionale viene quindi interrotta.

Color Therapy Book, di cosa si tratta?

Magici mandala e motivi ritmici che si ripetono, straordinarie forme geometriche e ghirigori che scorrono liberamente. I Color Therapy Book sono dei libri che propongono dettagliati disegni in bianco e nero dai soggetti più disparati - animali, paesaggi, pattern geometrici, piante e fiori - da colorare per ritrovare la calma e sfuggire allo stress delle routine quotidiana. Un’attività rilassante e liberatoria per staccare la spina. Non è necessario partire dalla prima pagina, ognuno può scegliere il disegno che più rispecchia il proprio stato d’animo del momento. Anche i colori vanno usati con estrema libertà.

