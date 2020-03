Birra e cibo: gli abbinamenti vincenti per il palato

I diversi tipi di birra si differenziano in base al colore, alla gradazione alcolica, al gusto ed al sapore. Considerate le numerose varietà, può risultare complicato abbinare ognuna di esse al cibo giusto. I criteri sui quali si fonda l’accostamento tra cibo e birra sono essenzialmente due: l’abbinamento per contrasto e l'abbinamento per concordanza. Il primo consiste nell’accostare birre aventi caratteristiche opposte a quelle dei cibi; il secondo, invece, si propone di integrare gli aromi e creare abbinamenti concordanti. Ecco una breve guida alla scelta della birra con le caratteristiche più adatte al piatto che stiamo degustando per un abbinamento vincente.

Le birre chiare

Le birre chiare sono birre leggere, hanno quasi sempre un colore giallo pallido ed un gusto molto rinfrescante, si possono abbinare con un’ampia varietà di piatti.

Birre leggere: tra le birre leggere, le lager sono tra i tipi di birra più chiare e sono note per il loro gusto fresco, rinfrescante e leggero che fornisce il necessario sollievo dal calore di piatti molto speziati. In questo caso, è consigliabile abbinare hot dog o tramezzini ad esempio.

Birre di grano: sono birre prodotte con una miscela di grano e chicchi d'orzo che conferiscono al prodotto una consistenza più liscia; inoltre vengono solitamente aggiunti agrumi ed altri aromi fruttati. Si accoppiano bene con cibi piccanti, poiché il loro sapore dona sollievo al palato dopo il consumo di spezie. Inoltre, poiché molte birre di grano sono aromatizzate con frutta, sono un eccellente abbinamento ai dolci.

Le birre scure

Le birre scure sono caratterizzate da un colore quasi nero, hanno una consistenza setosa e liscia ed un cappello spesso e schiumoso.