Ombretti, colori e sfumature per esaltare al meglio lo sguardo

Quando parliamo di make-up, accentuare e donare fascino al nostro sguardo non sempre è una cosa semplice. Le tecniche per esaltare i nostri occhi sono diverse, ma bisogna tenere in considerazione anche altri elementi che riguardano soprattutto il nostro aspetto. L'ombretto gioca, sicuramente, un ruolo fondamentale per il make-up occhi, ma bisogna scegliere quello più adatto a noi. Come fare? Ciò dipende da diversi fattori, come il taglio degli occhi e il loro colore. Truccare i propri occhi con la giusta gradazione di colori di ombretti è fondamentale per definire il proprio sguardo. Scopriamo insieme alcuni piccoli trucchi per esaltarlo.

Le palette

Le palette sono degli astucci, di diverse dimensioni, colori e contenuti, che racchiudono più cialdine (dello stesso cosmetico o anche di diversi prodotti) in varie tonalità. Questo ci permette di poter giocare con i colori con estrema facilità e praticità. Ma c’è, anche, chi preferisce acquistare singoli ombretti, perchè magari non usa tutte le gradazioni di colore di una palette, e chi invece si affida totalmente a queste ultime, riuscendo a giocare con tutte le sfumature a disposizione.

Quali colori?

Sia che apparteniate alla prima categoria che alla seconda, è bene saper scegliere i colori che più vi si addicono. Come già detto, entrano in gioco diversi fattori, come il vostro fototipo, il colore dei vostri capelli, la fisionomia del vostro viso, la grandezza dei vostri occhi e, soprattutto, il loro colore. Ecco alcuni consigli.

Occhi castani

Le sfumature migliori per chi ha occhi castani sono quelle tendenti al marrone, spaziano dal cioccolato al bronzo, beige e oro. Non solo, un altro colore che si addice molto a questi occhi è il viola.

Occhi celesti

Per quanto rigurda gli occhi celesti, i migliori colori da usare sono sicuramente quelli caldi, come rosso, giallo e arancio. In alternativa, potete optare per sfumature più soft che contengano questi pigmenti, come rame, pesca e bronzo.

Occhi verdi

Per risaltare al massimo gli occhi verdi puntate sulle tonalità del viola, rosso, rosa e lavanda. Potete sfumare questi colori, oppure usare un trucco monocromatico.