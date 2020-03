Migliorare l'autostima: 6 regole d'oro

Tutto ciò che facciamo durante la vita di tutti i giorni è abbastanza influenzato dalla nostra autostima: averne a sufficienza permetterà di fare scelte positive, darci coraggio e così via. Di contro, avere una bassa autostima può influire negativamente sulla nostra salute psico-fisica. Ma cosa bisogna fare per allontanarsi da una condizione di bassa autostima? Ecco qualche consiglio.

Avere degli obiettivi

Fissa degli obiettivi realistici e tieni traccia dei tuoi progressi. Ovviamente per obiettivi non si intende solo ed esclusivamente il successo in ambito lavorativo, ma anche quelli che riguardano tua vita privata, come ad esempio riordinare casa, aggiustare qualcosa, fare una corsa al parco, e così via. Vedrai che ti farà sentire meglio.

Fare cose nuove

Tutti noi abbiamo bisogno di praticare delle attività che ci aiutano a rilassarci e ad esprimere noi stessi, soprattutto se passiamo buona parte della giornata ad occuparci di qualcosa che non ci soddisfa. Dalla musica alla danza, dalla cucina al disegno, ci sono tante attività interessanti a cui potresti dedicare il tuo tempo libero.

Guarda il lato positivo

Hai mai provato a guardare le cose da una prospettiva diversa? Cerca di usare un po’ più di positività anche quando le situazioni sembrano pesanti.

Circondati di persone positive

Passa il tuo tempo con persone positive e che ti apprezzano, noterai immediatamente un cambiamento della qualità della tua giornata. Rafforza le amicizie che vale la pena coltivare e allontana quelle cattive.

Allontanare i pensieri negativi

Quante volte nella tua mente si sono insidiati dei pensieri particolarmente negativi? Magari continui a ripensare ad un’occasione mancata, ad un fallimento professionale o personale, alla rottura di una relazione. Prova a sostituire questi pensieri negativi con dei pensieri positivi soffermandoti sulle situazioni in cui hai agito in maniera convincente e soddisfacente.

Prenditi cura di te stesso

Vi sveliamo un segreto: seguire una dieta sana ed equilibrata e fare del costante esercizio fisico sono due straordinari strumenti per stimolare le endorfine, un ingrediente essenziale per avere uno stato d’animo più positivo. L’esercizio fisico allevierà lo stress e ti farà sentire meglio, vedrai che la tua autostima migliorerà.