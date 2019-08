Pronti per le vacanze? Ecco i consigli per una valigia perfetta

Arrivano le ferie ed è tempo di fare un tuffo al mare. Preparare la valigia non è sempre semplice. Bisogna mettere dentro tutto l'occorrente, senza portare con noi vestiti ed accessori inutili ma, allo stesso tempo, evitando di dimenticare a casa capi indispensabili. Ecco i consigli per fare la valigia sfruttando al meglio lo spazio al suo interno.

Consigli

Il primo trucco per fare una valigia perfetta per il mare è scegliere la valigia giusta, attenzione alle misure. Dovrete tenere in considerazione il tempo di soggiorno fuori casa, con che mezzo di trasporto partirete, che tipo di attività dovrete fare.

Prima della partenza trovate un piccolo spazio in casa per radunare tutto quello che avete intenzione di portare. Su un foglio di carta stilate un elenco del necessario, dai documenti importanti alle scarpe. Ogni volta che vi verrà in mente qualcosa, aggiungietelo.

Controllate le previsioni e la temperatura media della vostra meta.

Ragionate sulle occasioni che avrete, relax in spiaggia, aperitivi, passeggiate, escursioni, serate di festa, e pensate alle cose indispensabili da portare.

Appoggiate nella parte superiore i vestiti e le camicie più leggere e delicate. Disponete questi capi all'interno di buste trasparenti, le stesse che usate per custodirli nel guardaroba.

Mettete sul fondo gli indumenti più pesanti come pantaloni e maglioncini.

Ogni angolo del vostro bagaglio sarà ideale per incastrare uno dei tanti costumi.

Sfruttate gli angoli rimasti anche per mettere le scarpe. Inserite all’interno i calzini o eventualmente qualche boccetta di profumo. Avvolgete le scarpe dentro buste di plastica o stoffa.

Acquistate in qualche negozio delle boccette di plastica di piccola misura che servano per travasare shampoo, balsamo e bagnoschiuma. Così eviterete di portare confezioni troppo grosse e ingombranti.

Per le donne, portate collane, orecchini e bracciali in quantità, ma state attente che non si ingarbuglino tra loro e non si disperdano. Usate dei bottoni per agganciare ai buchi gli orecchini e avvolgete con della pellicola ogni singola collana in modo che rimangano ben separate.

Munisciti di un antizanzare per un’estate senza punture, gonfiori e pruriti.

Prendete una busta vuota per i vestiti sporchi e di lasciate un po' di spazio vuoto per qualsiasi necessità del ritorno.

Quali indumenti scegliere?

Le serate al mare possono essere ventilate, proprio per questo è meglio prevedere degli indumenti che non siano solo vestitini o gonne. Prendi pantaloni di lino o cotone leggero e jeans morbidi.

Quali scarpe scegliere?

Almeno un paio per ogni occasione possibile. I modelli indispensabili sono ciabatte per il mare, sandali da abbinare a vestiti e pantaloni per un look casual, scarpe con tacco medio o alto per una serata di festa per le donne.

Non dimenticate

Crema solare protettiva adatta alla vostra pelle e latte doposole, costume da bagno, telo da mare, scarpette in gomma in caso di spiaggia con sassi, cappello con visiera (il classico cappello di paglia è ingombrante), pareo/copricostume, occhiali da sole, borsa termica, anche piccola. Per il tempo libero libri o e-reader/tablet (da proteggere in apposito sacchetto).

Medicine

Che andiate in un villaggio turistico o in campeggio, una delle cose che non deve mai mancare in valigia sono le medicine. Se andate in luoghi stranieri è bene portare anche l'antibiotico e la tachipirina. Fate mente locale a quelle che assumete di frequente e a quelle di cui potreste avere bisogno in base al viaggio e alle vostre necessità.

Dove acquistare la vostra valigia a Trieste