Biglietti d'auguri fai da te, idee creative per ogni occasione a basso prezzo

Realizzare biglietti d'auguri decorativi fatti a mano per i tuoi amici e per le persone care è una delle idee più semplici per ogni tipo di festività. Con un pizzico di creatività e con strumenti di facile reperimento potrai creare un biglietto indimenticabile per ogni occasione. Ecco una guida.

L’occorrente

In base al tipo di biglietto che vuoi creare, probabilmente ti serviranno:

cartoncino;

colla o colla stick;

penne a punta fine;

forbici;

fotografie o ritagli di giornale;

un righello.

Fasi di preparazione

1. Procurati dei cartoncini di buona qualità. Di solito si utilizzano due diverse varietà di colori complementari per ciascun biglietto. Dopo aver tagliato diverse forme e dimensioni di cartoncino (uno piccolo e uno grande), incolla il pezzo più piccolo in modo uniforme al centro del più grande. Piegandolo, si formerà una superficie molto graziosa su cui puoi scrivere il tuo messaggio.

2. Ritaglia la forma base del biglietto. Un biglietto d'auguri di dimensioni standard e di forma rettangolare misura circa 5 x 7 cm quando è ripiegato a metà. Poiché non lo hai ancora ripiegato, utilizza il righello per misurare un quadrato di circa 10 x 14 cm e ritaglialo molto accuratamente con le forbici.

3. Ritaglia un pezzo di cartoncino di colore diverso. Questo pezzo deve essere un po' più piccolo (di due o tre centimetri su ogni lato) e deve essere incollato al centro del pezzo esterno più grande. Incollalo saldamente con la colla stick e lascialo asciugare completamente prima di piegarlo a metà.

4. Piega accuratamente il cartoncino a metà. Fai una piegatura netta e precisa, quindi metti il biglietto sotto un pesante libro per renderlo il più piatto possibile e per perfezionare la piegatura.

Aggiungere i dettagli

Aggiungi fiori secchi, conchiglie o altre decorazioni. La maggior parte delle decorazioni vanno aggiunte sul lato esterno del biglietto. Scegli un tema a seconda dell'occasione, della stagione o della persona a cui è riservato il biglietto. I fiori secchi, che incollerai delicatamente sul biglietto, rappresentano una decorazione primaverile in 3D che impreziosiscono il biglietto di una luce naturale di colore. Puoi anche aggiungere delle conchiglie ai tuoi biglietti estivi per un tocco davvero unico.

Collage di immagini

Per dare un semplice tocco ai tuoi biglietti d'auguri, fai un collage di immagini o di foto. Cerca le immagini su vecchi libri scolastici, libri per bambini, giornali e riviste. Le riviste naturalistiche e le riviste piene di pubblicità sono quelle dove trovi le immagini migliori per i tuoi biglietti. Recupera le vecchie cartoline e i vecchi biglietti e ritaglia forme e disegni da riutilizzare per i tuoi nuovi biglietti.

Opta per l'eleganza e la semplicità

Aggiungere solo un paio di ornamenti di buon gusto al tuo biglietto è meglio che fare qualcosa troppo pieno di decorazioni. Un semplice biglietto bianco con un fiore secco al centro sembrerà gentile ed elegante. Evita di fare un collage con troppe immagini.

Scrivere il giusto messaggio

Sulla parte interna del biglietto scrivi un messaggio semplice, breve e sentito. Bastano poche frasi, firmalo e invialo al destinatario. Per un biglietto di compleanno, è consentito usare il proprio senso dell'umorismo per scrivere un messaggio. Per messaggi informali ma sinceri, ecco alcuni suggerimenti:

Cento di questi giorni. Mantieniti giovane, amico mio.

Sono fiero di essere tuo amico. Buon compleanno!

Per un biglietto romantico, scrivi dei messaggi dolci e gentili ma senza esagerare. Alcuni messaggi semplici ma romantici:

Sono felice di poter trascorrere questo giorno speciale con te. Ti amo.

Per un biglietto di condoglianze, è fondamentale essere semplici e sinceri:

In questo momento difficile ti sono accanto.

I miei pensieri sono rivolti a te.

Mi dispiace per la tua perdita.

Citazioni

Se non riesci a pensare al messaggio giusto da scrivere, sentiti libero di usare una citazione e di lasciare che qualcun altro parli per te. Se conosci il destinatario, sarai in grado di scegliere il messaggio più opportuno.

