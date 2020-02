Ad ogni tipologia di vino il calice giusto: la guida dedicata

Sapevate che esistono differenti e tantissime tipologie di bicchiere da vino? Nonostante i diversi tipi, è la forma a calice la caratteristica principale che contraddistingue questi bicchieri da quelli utilizzati per degustare qualsiasi altra bevanda. Gli esperti lo sanno, per gustare una determinata tipologia di vino è essenziale scegliere anche il bicchiere più adatto; questo, infatti, in base alla sua forma ed alla sua dimensione, può valorizzarne le caratteristiche organolettiche. Ecco una breve guida che vi aiuterà a fare la scelta giusta.

I materiali

Essenzialmente, i calici da vino possono essere in vetro o in cristallo:

Il calice di cristallo risulta particolarmente brillante. In questo caso, deve essere posta particolare attenzione alla sua manutenzione : è preferibile, infatti, che i calici in cristallo vengano lavati a mano, asciugati con un panno e lucidati, al fine di mantenerne inalterate le qualità.

I calici in vetro, invece, sono generalmente più spessi e resistenti agli urti, necessitano di minore manutenzione e possono essere lavati in lavastoviglie.

Le forme

Come abbiamo detto, ad ogni tipologia di vino viene associato un calice con differenti forme e dimensioni per enfatizzarne le qualità. La forma del bicchiere aiuta a valorizzare un vino ed è spesso il risultato di studi e ricerche specifiche sulla percezione organolettica degli aromi e dei sapori.

Calici vini rossi

I calici per vini rossi vengono realizzati con una pancia molto larga per permettere una migliore roteazione durante la degustazione del prodotto. Tale movimento circolare del calice spinge piccole porzioni di vino lungo le pareti, ossigenandone il corpo e sprigionando all'interno della pancia gli aromi tipici del vino.

Calici vini bianchi

Il calice da vino bianco si presenta generalmente con una pancia meno larga rispetto a quella di un calice da rosso. I vini più giovani e freschi tendono a sprigionare gli aromi più velocemente, per cui è buona regola servirli in calici più stretti che consentono di concentrare i profumi verso il naso, favorendo la percezione dei loro aromi delicati e fruttati. Per quanto riguarda invece i vini più maturi e corposi, il corpo del bicchiere è più largo ed ha un'apertura maggiore per dirigere il vino nelle parti laterali e posteriori della lingua e valutarne meglio la sua morbidezza.