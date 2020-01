Shopping online, come scegliere la taglia giusta?

Oggi fare shopping online è una pratica largamente diffusa, ma quante volte nell'acquisto di un capo di abbigliamento abbiamo avuto dei dubbi sulla taglia da prendere? Con la crescita della distribuzione di marchi extra-nazionali saper interpretare le taglie di ogni paese è diventato fondamentale. Se gran parte dei siti internet, oggi, sono organizzati con la politica dei resi gratuiti che ci concede svariati giorni di tempo per valutare il capo acquistato (come ad esempio Zalando), la stessa cosa non si può dire di siti americani, cinesi o in genere extracomunitari che magari ci consentono di acquistare un capo alla moda approfittando di un netto risparmio. In questo caso, infatti, verranno utilizzati degli standard differenti per le taglie. Niente paura però, esistono delle piccole accortezze che possono aiutarci a fare shopping online con maggiore sicurezza, ecco qualche consiglio.

Consigli