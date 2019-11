Come scegliere l'outfit perfetto in base al tono del proprio incarnato

Siete in preparazione per un primo appuntamento e volete sfoggiare un outft perfetto ma non sapete da dove partire? Gli accessori e gli abbinamenti sono senz'altro importanti, ma anche i colori non scherzano e fanno la loro parte. Prima di pensare a come abbinarli fra loro, è indispensabile capire quali ci valorizzano e quali no. Spesso per creare lo stile perfetto basta imparare a conoscere il proprio corpo e capire quali sono i toni e gli abbinamenti più adatti a noi. Ad esempio, da tenere in considerazione è soprattutto il colore della pelle. Un metodo molto semplice per iniziare a capire quali colori vi favoriscono è proprio questo, riconoscere la tipologia del vostro incarnato, questo vi aiuterà a individuare le nuance che vi valorizzeranno e quelle che, invece, affievoliranno la vostra luminosità. Ecco alcuni consigli pratici per degli abbinamenti perfetti.

Carnagione chiara

Se avete una carnagione molto chiara, capelli color oro e occhi azzurri o verdi evitate colori come il bianco, il giallo, il verde mela, l'arancione, salmone; prediligete, invece, colori come il rosa pastello, cacao, grigio scuro, blu oltremare, pervinca, verde salvia. Esalteranno maggiormente la vostra figura.

Carnagione scura

Se avete la carnagione e capelli scuri è bene evitare il rosa acceso, l'azzurro, il verde acqua e il lilla. Via libera, invece, al grigio, antracite, blu, verde brillante, senape, bianco, beige, bordeaux, arancione.