Angolo moda, i costumi da bagno più trendy dell’estate 2019

Quest’anno al mare cosa sfoggerete durante le vostre vacanze estive, un bikini o un costume intero? Tra tanti modelli esistenti, unici e originali, dai colori vivaci o dai colori tenui ed eleganti, l'unica regola per scegliere il modello più adatto e giusto per noi è piacersi e amare il proprio corpo. Ecco una guida sui modelli più trendy e più in voga dell'estate 2019.

Costumi da bagno estate 2019, tendenze moda e colori

In vetta alle tendenze moda in fatto di costumi quest’anno troviamo ogni tipologia di stampa, coloratissime e ispirate ai mondi più diversi, tra modelli foliage e stampe astratte-geometriche, sarà l’animalier a trionfare come vero protagonista delle collezioni beachwear. La moda mare 2019 è rivolta anche a costumi da bagno dal sapore retrò, in tonalità vintage, a righe maxi e nelle classiche linee minimali ma rivisitate in chiave moderna. Tornano gli anni ‘50, con culotte e slip a vita altissima. Di moda tornano i modelli a “V”, sgambati e ispirati alla moda americana degli anni ’80 e ’90 grazie al telefilm “Baywatch”. I colori più amati sono quelli fluorescenti, anche con effetti scintillanti e brillanti. Nell’estate 2019 ritroviamo anche i sgambati, non solo i modelli di costume da bagno interi, ma anche i bikini. Tra le tendenze dei costumi da bagno estate 2019 c’è il grande ritorno del nero, ma c’è anche spazio per il colore del 2019, il Living Coral.

I costumi interi

A tinta unica o a fantasia, il costume da bagno estate 2019 intero si veste di nuovi colori e nuove forme. Troviamo modelli coloratissimi con stampe astratte, geometriche, floreali e foliage. Chi preferisce linee classiche ed eleganti amerà i modelli con strass e paillettes.

I modelli più particolari

Tra i costumi da bagno estate 2019 rientrano modelli iper femminili, con volant nei bickini che li rendono romantici ed eleganti. Spiccano in spiaggia costumi interi dai tagli asimmetrici più bizzarri, dai colori più vivaci al classico nero.

