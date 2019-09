Crema spalmabile al cacao, la ricetta vegana

Seguite un regime alimentare vegano e non volete rinunciare a dolci e a ricette golose? Certo che è possibile. Ottima a colazione, come spuntino o dolce, la crema spalmabile al cacao fatta in casa è un modo eccellente per garantirsi un buon alimento al 100% vegano. Nelle creme spalmabili al cioccolato di produzione industriale, la lecitina e il latte scremato in polvere vengono aggiunti come emulsionanti per migliorare la consistenza e aumentare il tempo di conservazione. Prepararla in casa, invece, ci consentirà di consumare un prodotto genuino e bio e di utilizzare gli ingredienti giusti per il nostro palato.

Preparazione casalinga

Nella preparazione casalinga gli ingredienti industriali prima citati possono essere del tutto evitati. Lo zucchero, le nocciole e il cacao in polvere sono naturalmente vegani, mentre l’estratto di vaniglia può sostituire la vanillina. Ecco a voi la ricetta.

Ingredienti

4 tazze (540 grammi) di nocciole tostate e senza pelle;

3/4 di tazza (75 grammi) di cacao in polvere;

2 cucchiai (30 ml) di olio di cocco;

1/2 tazza (160 grammi) di sciroppo d’acero;

2 cucchiaini da tè (10 ml) di puro estratto di vaniglia;

1 cucchiaino di sale da tavola.

Preparazione

Metti le nocciole in un frullatore o robot da cucina e mescola fino a formare una pasta. Aggiungi il resto degli ingredienti e mescola fino a che il composto risulterà perfettamente liscio. Sii paziente nella mescolazione, poiché ciò può richiedere alcuni minuti. Una volta ottenuta una consistenza omogenea, raccogli la crema in un barattolo e chiudila con un coperchio. Il composto dovrebbe durare per circa un mese in frigorifero.

