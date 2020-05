Golosa e perfetta per la Festa della mamma: la ricetta della crostata di fragole

Cosa c’è di meglio per festeggiare la mamma di un dolce fatto in casa e direttamente da voi? In questo periodo di quarantena ci siamo dilettati un po' tutti tra i fornelli, gli impasti, le torte e le pizze. Proviamo allora a stupire le nostre mamme domenica a pranzo con una buonissima crostata alle fragole, ideale per festeggiare in famiglia. Le fragole sono amate da grandi e piccini, hanno il colore dell'amore e sono perfette in questo periodo, perché di stagione. Ecco quindi la ricetta.

Ingredienti

Per la frolla: 200 gr di farina 00, 100 gr di zucchero, 100 gr di burro ammorbidito, 1 uovo, 1 cucchiaino di scorza di limone grattugiata, 1 pizzico di sale.

Per la crema: 300 ml di latte intero, 3 tuorli d'uovo, 75 gr di zucchero, 27 gr di amido di mais.

Per la decorazione: 500 gr di fragole.

Procedimento

Preparate la pasta frolla lavorando insieme il burro ammorbidito e lo zucchero fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungete l’uovo e infine incorporate la farina e la scorza di limone grattugiata. Quando avrete ottenuto una pasta morbida ma non appiccicosa, formate una palla, ricopritela con della pellicola da cucina e mettetela a riposare per almeno un paio d’ore in frigorifero. Nel frattempo, preparate la crema pasticcera, montando i tuorli d’uovo e lo zucchero con una frusta, quindi aggiungete l’amido di mais setacciato, mescolando bene. In una casseruola portate il latte quasi ad ebollizione, togliete dal fuoco e aggiungetene un po’ alle uova, mescolando con la frusta. Rimettete il pentolino con il latte sul fuoco e versateci dentro tutto l’uovo sbattuto. Mescolate sul fuoco, medio basso, fino a quando la crema non si sarà addensata per bene. Fate raffreddare. Riprendete la pasta frolla e stendetela con un mattarello sul piano di lavoro infarinato. Trasferitela nello stampo ritagliando il bordo in eccesso. Bucherellate irregolarmente tutta la superficie della pasta frolla con la forchetta, copritela interamente con dell’alluminio e metteteci sopra uno strato di fagioli secchi o riso. Fate cuocere per circa 30 minuti in forno statico a 180°. Togliete l’alluminio e i fagioli e proseguite la cottura per altri 5/10 minuti. Appena pronta tiratela fuori dal forno e lasciatela raffreddare. Distribuite la crema pasticcera all’interno della base di pasta frolla, fino a riempirla, quindi livellate con un cucchiaio. Tagliate le fragole a metà e decorate la crostata. Riponete la crostata di fragole a riposare in frigorifero per un’ora prima di servirla.