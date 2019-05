Cucina orientale, i ristoranti cinesi a Trieste

La cucina cinese è un modello di cucina di origine orientale che ha come obiettivo la valorizzazione di qualunque tipo di alimento. Spesso tendiamo a confondere la cucina cinese con quella giapponese, ma in realtà sono due cose diverse. Infatti, i modi di cucinare e la loro stessa tradizione impongono stili molto diversi, ad esempio, i cinesi cuociono spesso i loro cibi a temperature elevate, mentre i giapponesi prediligono alimenti crudi sapientemente dosati e preparati.

Scuole di cucina

In Cina convivono cinque scuole di cucina, ognuna legata ad una regione. Scopriamole insieme:

La cucina cantonese è quella che più si avvicina alla cucina proposta dai ristoranti cinesi nostrani, i piatti tipici sono il pollo al limone e il riso alla cantonese .

La cucina del nord , della regione dello Hebei (dove è situata Pechino) è famosa per i ravioli (jiaozi) e l’ anatra laccata (kaoya).

La cucina del Sichuan , pressoché sconosciuta in occidente, è la più piccante . Uno dei piatti caratteristici è il mapo doufu (tofu) piccante.

La cucina del Fujian è rinomata per le zuppe e le ostriche .

La cucina del Jiangsu e dello Zhejiang è nota per i pesci d’acqua dolce e di mare, i granchi, e per un piatto molto particolare, le lingue d’anatra affumicate.

Gli alimenti della cucina cinese

Uno dei pochi alimenti che non rientrano nella cucina cinese sono il latte e i suoi derivati, che costituisce un’acquisizione molto recente ed è totalmente assente nella tradizione, come avviene del resto in quasi tutto l'oriente. Tra le carni, quella suina è senz'altro la preferita, seguita da quella di pollo e solo in ultima sede da quella bovina. I grassi utilizzati dai cinesi sono derivati dal maiale e dagli oli di semi (arachidi, soia e colza), non viene usato l'olio di oliva. Tra le verdure, sono molto diffusi aglio, cipolla, porri, e verdure a foglia verde, mentre carote, zucchine e pomodori hanno scarso impiego. La pasta e il pane, entrambi preparati con grano tenero, sono più diffusi al nord, mentre nel resto del paese il riso la fa da padrone. Il ruolo della soia e dei derivati è molto importante, i prodotti più conosciuti sono, infatti, la salsa di soia e il tofu.

Dove mangiare cinese a Trieste

Se amate questo invitante e particolare tipo di cucina, ecco alcuni ristoranti cinesi presenti in città: