Continua lo shopping pre-natalizio, in arrivo il Cyber Monday con sconti sull'elettronica

Il Cyber Monday è il secondo evento più atteso, dopo il Black Friday, per quanto riguarda lo shopping pre-natalizio. Come il Black Friday, si tratta di una giornata promozionale che, però, cade il lunedì successivo a quest'ultimo, e come fa intuire il nome stesso, è interamente dedicata all’elettronica, dove i grandi negozi scontano eccezionalmente gli ultimi prodotti di questa categoria.

Origini

Il Cyber Monday non ha origini molto antiche, venne ideato su Internet nel 2005 da un sito di e-commerce e divenne rapidamente comune a molti altri negozi online, tanto che da alcuni anni negli Stati Uniti è diventato un significativo evento commerciale in cui i negozi online propongono grandi promozioni ai clienti. Cyber Monday è, quindi, il termine di marketing utilizzato per il lunedì dopo la festa del Ringraziamento negli Stati Uniti (che corrisponde al Black Friday).

Dove aprofittare di sconti e promozioni

Il Cyber Monday è atteso per questo lunedì 2 dicembre 2019. In Italia sarà possibile fare shopping online su Amazon, MediaWorld, Unieuro, ed eBay, un'intera giornata dedicata a grandi offerte in tutte le catene di elettronica e non solo.