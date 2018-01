Denny, sette anni e non sentirli, tutto coccole e baci, è il compagno ideale per qualsiasi famiglia! Bravissimo in casa ed educato al guinzaglio. Va d'accordo con gli altri cani. In canile era molto sofferente, ora si trova in uno stallo casalingo in attesa della famiglia giusta.

Denny verrà affidato vaccinato, chippato e castrato. Visibile in provincia di Gorizia.

Informazioni: associazione Progetto Magico, Fabio 3282190433 oppure Angela 3397548044.