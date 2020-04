Vini "green": le differenze tra biologico, naturale, libero e biodinamico

In commercio sono presenti tantissime tipologie e varietà di vino, ed è proprio per questo motivo che imparare a leggere le etichette risulta fondamentale per fare un acquisto consapevole. Spesso e volentieri, però, le pseudo definizioni sulle etichette possono confondere i consumatori poco attenti. In generale, quel che è certo è che negli ultimi anni abbiamo assistito alla forte tendenza di conciliare la produzione di vini con il rispetto dell’ambiente, con cantine e viticoltori di tutto il mondo che hanno fatto dei passi in avanti nel settore del biologico. Secondo una ricerca dell’Iri presentata a Vinitaly, infatti, negli ultimi anni le vendite di vino bio sono aumentate del 23%. Ma come ci si può orientare tra gli scaffali dell’enoteca, se non si ha ben chiara la differenza tra un vino industriale e uno biologico?

Etichette: le principali differenze tra i vini green

Un'etichetta da vino è una etichetta di identificazione riportata su una bottiglia o altra confezione di vino regolarmente in commercio. Costituisce una sorta di carta d'identità del vino, in quanto contiene tutti gli elementi necessari per identificare il prodotto a cui si riferisce. Se siamo orientati nell'acquisto di un vino "green", impariamo a distinguere queste quattro tipologie: