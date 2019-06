Dieta gluten free, dove acquistare prodotti alimentari senza glutine a Trieste

Una dieta senza glutine è l’unica soluzione e terapia che i soggetti affetti da celiachia possono adottare, ma escludere del tutto il glutine dalla dieta non è una cosa semplice, infatti, la maggior parte degli alimenti che quotidianamente consumiamo contengono questa sostanza. Ad esempio, i cereali che non sono permessi ai celiaci si trovano in numerosissimi prodotti alimentari, di conseguenza il rischio di contaminazione da glutine nel corso dei processi di lavorazione dell’industria alimentare è piuttosto elevato. Per poter avere dei prodotti idonei al consumo dei celiaci è necessario che le aziende produttrici monitorino costantemente il processo produttivo. Ma come sapere se un determinato prodotto acquistato è potenzialmente entrato in contatto con cereali o farine contenenti glutine? Ecco una breve guida sugli alimenti permessi in una dieta senza glutine e quelli che, invece, sono assolutamente vietati.

Alimenti permessi

Spesso si tende a pensare che seguire una dieta senza glutine comporti molte, anzi forse, troppe rinunce. In realtà sono tanti i prodotti alimentari buoni e di qualità che è possibile consumare. Tra questi ricordiamo:

Riso , mais , grano saraceno , prodotti dietetici senza glutine (mix di farine, pane e sostituti del pane, pasta);

Tutti i tipi di carne , pesce , molluschi e crostacei non miscelati con altri ingredienti; uova ;

Latte fresco (pastorizzato) a lunga conservazione delattosato o ad alta digeribilità e non addizionato di vitamine, aromi o altre sostanze (ad eccezione di vitamine e/o minerali); latte per la prima infanzia (0-12 mesi); formaggi freschi e stagionati ; yogurt naturale ; yogurt bianco cremoso senza aggiunta di addensanti, aromi o altre sostanze (contenenti unicamente yogurt, zucchero e fermenti lattici); yogurt greco (contenente unicamente latte, crema di latte e fermenti lattici e non addizionato di aromi o altre sostanze); panna fresca (pastorizzata) e a lunga conservazione non miscelata con altri ingredienti;

Tutti i tipi di verdura (fresca, essiccata, congelata, surgelata, liofilizzata); funghi freschi e conservati (in salamoia, sottaceto, sott’olio, sotto sale) se costituiti unicamente da verdure e/o funghi; tutti i legumi (freschi, secchi e in scatola).

Tutti i tipi di frutta (fresca e surgelata); tutti i tipi di frutta secca con e senza guscio (tostata, salata); frutta disidratata, essiccata non infarinata (datteri, fichi, prugne secche, uva sultanina, ecc.); frutta sciroppata; frullati, mousse e passate di frutta costituiti unicamente da frutta, zucchero, acido ascorbico e acido citrico.

Alimenti vietati

Tra gli alimenti vietati ricordiamo invece:

Tra i carboidrati, frumento (grano), farro , orzo , avena , segale , monococco , kamut , farine , amidi , semola ; primi piatti preparati con i cereali (paste, paste ripiene, gnocchi di patate, gnocchi alla romana, pizzoccheri, crepes), pane e prodotti da forno dolci e salati, preparati con i cereali vietati (pancarrè, pan grattato, focaccia, pizza, piadine, panzerotti, grissini, crackers, fette biscottate, taralli, crostini, salatini, cracotte, biscotti, merendine, pasticcini, torte); couscous ; polenta taragna (se la farina di grano saraceno è miscelata con farina di grano);

Carne o pesce impanati (cotoletta, bastoncini, frittura di pesce) o infarinati o miscelati con pangrattato (hamburger, polpette) o cucinati in sughi e salse addensate con farine vietate;

Piatti pronti a base di formaggio impanati con farine vietate; yogurt al malto , ai cereali , ai biscotti ; latte ai cereali , ai biscotti ; bevande a base di avena ;

Verdure (minestroni, zuppe, ecc.) con cereali vietati ; verdure impanate , infarinate , in pastella ;

Frutta disidratata infarinata (fichi secchi).

Dove acquistare prodotti senza glutine a Trieste

In conclusione, diciamo che fare una dieta priva di glutine non è difficile, ma richiede sicuramente una certa attenzione nella scelta degli alimenti e nella lettura delle etichette dei prodotti che troviamo esposti al supermercato. Oltre a questi ultimi, in qualsiasi farmacia è possibile acquistare prodotti alimentari senza glutine. Ecco alcuni indirizzi utili nella nostra città: