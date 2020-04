Dopo la giornata mondiale della Terra, ecco i consigli per vivere green

Proprio ieri è stata festeggiata la Giornata della Terra (in inglese Earth Day). Ci siamo chiesti di cosa si tratta? L'Earth Day è il giorno in cui si celebra l'ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra. È solo negli Stati Uniti che inizialmente venne celebrata questa particolare ricorrenza, come? Organizzando nel 1970 una storica manifestazione a difesa del nostro pianeta. Ad oggi, invece, essa viene festeggiata ogni anno, ma in tutto il mondo, un mese e un giorno dopo l'equinozio di primavera, il 22 aprile.

Earth Day 2020

Nonostante l'emergenza sanitaria globale, la Giornata della Terra 2020 (Earth Day 2020) è una delle più importanti feste ambientali mai organizzate a livello mondiale. La manifestazione ha celebrato quest’anno il suo 50esimo anniversario con diverse iniziative. Il tema della Giornata della Terra 2020 è stata l’azione per il clima, uno degli argomenti più urgenti di questo periodo storico. Le prove scientifiche sono chiare e inconfutabili: l’attività umana sta accelerando il riscaldamento globale ad un ritmo allarmante, e molti eventi accaduti negli ultimi tempi dimostrano ciò. Una ricorrenza dunque, che ci invita a riflettere e rispettare l'ambiente in cui viviamo, ad essere maggiormente consapevoli facendo la differenza con piccole azioni quotidiane.

Vivere green, come si fa?

Avere uno stile di vita sano per noi stessi, per gli altri e per l'ambiente che ci circonda non è complesso. Forse questo lungo periodo di quarantena è stato anche un buon modo per riflettere, un periodo che ci ha fatto capire quali sono le cose veramente importanti della vita, e quali, invece, sono assolutamente superflue. Insomma: viviamo in un mondo meraviglioso e basta godere del piacere delle piccole cose per stare bene. Anche per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente, occorre seguire solo delle semplici indicazioni per rendere green ed ecosostenibile ogni stile di vita. Ecco qualche consiglio.