Eclissi di Luna, il primo evento astronomico del 2020

Appuntamento da non perdere questa sera con la meravigliosa prima luna piena invernale denominata la Luna del Lupo, un plenilunio che quest'anno sarà particolarmente affascinante in quanto coinciderà con una eclissi di Luna.

Quando

Quello di oggi - venerdì 10 gennaio 2020 - è il primo appuntamento astronomico dell'anno, interessante per gli appassionati e non, una eclissi di Luna che sarà ben visibile e durerà circa 4 ore. La Luna Piena sorgerà tra poco, attorno alle 16:40, poi occhi puntati al cielo verso Est, l’eclissi comincerà alle 18:07, per raggiungere il picco alle 20:10 e terminare nel giro di un paio d’ore, intorno alle 22:00 circa. A verificarsi sarà semplicemente un offuscamento, la Luna, inizialmente più luminosa, ci apparirà dopo un po' sempre più scura e meno luminosa del solito perché sarà oscurata dal cono d’ombra della Terra. Come spiegato dall'Unione astrofili italiani, infatti, si tratterà di una eclissi lunare di penombra e non completa.