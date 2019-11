Feste e tradizioni, tutto pronto per la Fiera di San Nicolò edizione 2019

La Fiera di San Nicolò è un’antica tradizione amata e molto sentita dai cittadini triestini. Rinnovata anche l’edizione 2019, mancano pochi giorni e il programma è già stato organizzato, l'attesa Fiera Comunale di San Nicolò avrà luogo per un’intera settimana da domenica 1 a domenica 8 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 23.00 nello storico e affascinante Viale XX Settembre e negli adiacenti spazi di Largo don Bonifacio e di via Muratti.

Attività

Durante i giorni della fiera, oltre ai tantissimi espositori con oggetti da regalare e ottimi prodotti del territorio e da tutta Italia da assaporare, un ricco e simpatico programma di intrattenimento allieterà le passeggiate tra le bancarelle e gli stand. Sarà possibile fare i primi acquisti per i regali di Natale, comprare i dolcetti da mettere nel sacco per San Nicolò e tanto altro ancora. Tante le bancarelle allestite, di cui 101 di vendita di svariati prodotti artigianali e 3 dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande. Ad animare il festoso programma della manifestazione ci sarà il protagonista simbolo della manifestazione, San Nicolò, che distribuirà caramelle e gadgets insieme ad un altro animatore, intratterrà i presenti e leggerà le letterine dei più piccoli nella sua famosa Casetta sita in Largo Don Bonifacio. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata del Comune di Trieste.