Resto a casa: una breve lista di film, serie tv e libri per gli indecisi

Misure di sicurezza restrittive, scuole e università chiuse, eventi annullati: insomma, chi più ne ha più ne metta. Per trascorrere il tempo in casa bisogna in qualche modo inventarsi qualcosa e svagarsi. Tra film, serie tv e libri, abbiamo voluto stilare una lista di consigli per gli indecisi.

Film e serie tv

Sui principali portali di streaming è possibile trovare molti film e serie tv italiani. Noi ve ne consigliamo alcuni.

Netflix

I film:

Un fantastico via va;

La prima cosa bella;

La pazza gioia;

Chiamami con il tuo nome;

N - Io e Napoleone;

A casa tutti bene;

Dogman;

Gomorra;

Veloce come il vento;

Smetto quando voglio;

Sole a catinelle;

Io e te;

Lo spietato.

Le serie tv:

Il nome della rosa;

Luna nera;

Skam Italia;

Nero a metà;

Baby;

Liberi sognatori;

La casa di carta.

Prime video

I film:

La profezia dell'armadillo;

Perfetti sconosciuti (disponibile anche su Netlix);

Chiara Ferragni unposted;

Romanzo in una strage;

Lazzaro felice;

Metti la nonna in freezer (disponibile anche su Netlix).

Le serie tv:

Celebrity Hunted - Caccia all’uomo;

Scatola nera;

Rocco Schiavone;

Made in Italy;

I Cesaroni.

Sky

I film:

10 giorni senza mamma;

Segni particolari: bellissimo;

L'agenzia dei bugiardi;

Mi chiamavano Bulldozer;

Bentornato presidente;

C'eravamo tanto amati;

Il traditore;

Pino, vita accidentale di un anarchico;

Artemisia, passione estrema;

Raffaello, il principe delle arti.

Le serie tv:

The young pope;

The new pope;

Roma;

Gomorra;

1992;

1993;

1994;

I delitti del BarLume;

Moana;

Il Miracolo.

Libri

Per i bambini sono uscite recentemente due splendide edizioni illustrate del Lago dei cigni. Per i piccoli, invece, consigliamo C'era una volta un lago, perfetto e divertente da leggere anche da soli nei primi anni delle elementari. E se volete fare due passi, anzi due remate, verso il mare, il mito di Ulisse, navigante per eccellenza, sta avendo negli ultimi mesi un grande successo fra i bimbi, specie nelle edizioni dedicate ai piccolini in età prescolare. Ecco, invece, qualche consiglio per ragazzi e adulti:

Il commissario Bordelli di Marco Vichi;

Le ragazze di San Frediano di Vasco Pratolini;

Inferno di Dan Brown;

Camera con vista di E. M. Forster;

Morte a Firenze di Marco Vichi;

Storie e leggende di Ponte Vecchio di Marco Ferri;

Trieste. La città dei Venti di Veit Heinichen, Ami Scabar.