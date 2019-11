Fobie, quali sono le più comuni tra gli italiani?

La fobia è una manifestazione psicopatologica riguardante stati dell'Io in relazione con l'ambiente che lo circonda. Il sintomo principale di questo disturbo è il desiderio di evitare l'oggetto, l’animale, la persona o il luogo che incute paura. La manifestazione emotiva risulta sproporzionata per questo qualcosa che non rappresenta, in realtà, una reale minaccia per l'individuo. Esistono diversi tipi di fobie, senza dubbio la paura del buio, quella di volare, la paura dei cani e la paura delle malattie sono tra le più comuni. A confermarlo è una nuova analisi dei Google Trend condotta da "italiani.coop", centro studi di Coop Italia, che ha reso note alcune delle più comuni “fobie nazionali”. Di cosa hanno maggiormente paura gli italiani?

Lo studio

Le fobie, purtroppo, nei casi più gravi, possono limitare l'autonomia del soggetto che tenderà ad evitare ciò che più gli incute timore. Oltre le fobie che abbiamo appena citato, seguono la paura delle farfalle, delle api, la paura dei serpenti e dei ragni. In questo 2019 è aumentata anche la paura dei topi. Sempre secondo lo studio, altre paure, invece, riflettono pienamente i nostri tempi. Nell'ultimo periodo, ad esempio, la scomparsa degli attentati terroristici dalla cronaca ha comportato una riduzione delle ricerche relative alla paura, è diminuita anche la paura di viaggiare, e la paura degli spazi aperti. Anche la guerra fa meno paura, perché sembra uno scenario piuttosto lontano, mentre cresce invece quella del cambiamento e della solitudine. Fra le paure più strane non possono mancare poi quella dei bottoni, che rientra nella top 40 delle fobie degli italiani, seguita dalla paura dei clown, quella delle bambole e quella dei piedi.