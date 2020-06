Aperitivo messicano home made: la ricetta della salsa guacamole

Un condimento di origine azteca dal colore verde e dalla consistenza densa e cremosa: stiamo parlando della salsa guacamole, una deliziosa salsa a base di avocado, ottima per condire le tortillas. Il guacamole è una salsa di origine messicana, una cucina ricca di sapori forti. Oltre all'avocado, gli ingredienti principali sono succo di limetta e sale, in Messico, poi, aggiungono il peperoncino verde Serrano del Sol. Preparare una buona salsa guacamole è semplice ed è possibile farlo anche in casa, basta avere gli ingredienti giusti. Ecco la ricetta.

Ricetta

Molti conoscono le numerose proprietà benefiche dell’avocado, il frutto tropicale ricco di fibre e a basso contenuto di zuccheri, ricco di ferro e Vitamina C e K. Per preparare questa gustosa salsina c'è chi preferisce la ricetta originale e chi, invece, aggiunge altri ingredienti come peperoncino, pomodori, cipolla, aglio e perfino spezie come cumino e coriandolo. Insomma, volete organizzare un buon aperitivo messicano home made in modo semplice e con pochissimi ingredienti? Ecco come procedere.

Ingredienti

1 avocado;

1/2 lime;

Preparazione

Tagliate l’avocado per il senso della lunghezza facendo ruotare le due metà ottenute del frutto fino a che non si staccano dal nocciolo. Togliete il nocciolo e tagliate l’avocado a cubetti agendo in questo modo: incidete la polpa in verticale e poi in orizzontale, e con un cucchiaio scavate nella polpa per liberare i cubetti dalla buccia. Con l’aiuto di una forchetta, riducete a crema la polpa dell’avocado. Aggiungete il succo e la scorza grattugiata del lime se preferite un sapore più intenso e iniziate a schiacciare a mano con il tradizionale pestello. Otterrete una salsa dal bellissimo colore verde pistacchio da servire fredda e da accompagnare con le tortillas o i nachos.