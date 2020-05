Guida Michelin: il barometro che segnala in tempo reale la riapertura dei ristoranti stellati

La Guida Michelin ha sviluppato un barometro per seguire a livello internazionale la riapertura dei ristoranti stellati Michelin. Ogni settimana, il barometro registrerà il numero di ristoranti stellati Michelin aperti nelle 32 destinazioni in cui è presente la Guida. Lo strumento è stato concepito per fornire, in tempo reale, una panoramica globale dell’evoluzione delle riaperture in tutto il mondo. Il barometro sarà quindi molto utile a tutti gli abitanti del Friuli Venezia Giulia, che vantano ristoranti di classe in Regione e non vedono l’ora di poter tornare a viaggiare senza limitazioni per scoprirne di nuovi.

“Creando questo barometro, vogliamo prendere il polso della gastronomia globale al fine di informare e sensibilizzare il nostro ecosistema. Nel mondo, dopo l'emergenza Coronavirus, solo il 21% dei 3.000 ristoranti stellati sono attualmente aperti. Speriamo che queste informazioni possano portare alla luce un settore che si irradia economicamente ben oltre le porte dei ristoranti ", commenta Gwendal Poullennec, direttore internazionale delle guide MICHELIN.

Al momento, in Friuli Venezia Giulia, risultano aperti i seguenti ristoranti:

Cormons - Trattoria Al Cacciatore-della Subida;

San Quirino - La Primula. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Se volete rimanere costantemente aggiornati sulle prossime aperture e conoscere l'elenco dei ristoranti italiani stellati aperti con aggiornamento settimanale cliccate qui.