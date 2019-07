Primi piatti estivi, semplici idee per 6 ricette golose e leggere

Oggi vi proponiamo alcune idee per primi piatti estivi e gustosi di pasta e riso con zucchine. Ricette facili, intuitive e veloci realizzate in modo semplice e leggero per non rinunciare al gusto e allo stesso tempo mantenerci in ottima forma. Piatti ideali da preparare comodamente in anticipo e portare in spiaggia per una giornata di mare rilassante o per una scampagnata. Scopriamoli.

Pasta con crema di zucchine e speck

Il tempo di preparazione è di soli 10 minuti, da aggiungere al tempo di cottura che sarà di 10 minuti per le zucchine, e il tempo di cottura per il formato di pasta che sceglierete. Il costo di questo piatto è davvero basso. Ecco gli ingredienti per 4 porzioni:

350 grammi di pasta;

3 zucchine;

60 grammi di speck tagliato a listarelle;

30 grammi di mandorle;

4/5 foglie di basilico;

parmigiano;

olio extra vergine di oliva;

sale.

Pasta fredda con zucchine, tonno e limone

Un primo piatto fresco e leggero, ottimo in estate, ideale da portare in spiaggia o in pineta. Il tempo di cottura è di 7/8 minuti per la pasta (deve essere tolta al dente) e 10 minuti per le zucchine. Anche in questo caso, il costo è davvero basso. Ecco gli ingredienti per 4 porzioni:

350 grammi di pasta corta;

150 grammi di tonno ben sgocciolato;

2 zucchine;

il succo e la buccia di mezzo limone;

olio extra vergine di oliva;

sale.

Pasta fresca al tofu, zucchine e menta fresca

Ecco un primo piatto estivo ideale per chi segue una dieta vegana. Ecco gli ingredienti:

250 grammi di pasta corta;

125 grammi di tofu;

1 pomodoro;

2 zucchine;

origano;

menta fresca;

sale;

olio di oliva.

Risotto con zucchine e stracchino

Per gli amanti del risotto, ecco a voi alcuni primi piatti di riso a base di zucchine. Per il risotto con zucchine e stracchino la preparazione è di 20 minuti di cui la cottura 18 minuti. Anche il questo caso il costo è basso. Ecco gli ingredienti per 4 porzioni:

250 g di riso arborio;

3 zucchine;

100 g stracchino;

1 l di brodo Vegetale;

parmigiano;

olio extravergine di oliva;

sale.

Riso freddo con tonno, zucchine e limone

Anche il riso freddo è ottimo da condire con tonno, zucchine e limone. Il tempo di preparazione è di 10 minuti e il tempo di cottura di 15 minuti per il riso e di soli 2 minuti per le zucchine. Costo sempre basso, ecco gli ingredienti per 4 porzioni:

300 grammi di riso per insalate;

120 grammi di tonno sgocciolato o se preferite al naturale;

2 zucchine;

il succo di un limone;

sale;

olio extra vergine di oliva;

prezzemolo.

Riso freddo con zucchine, salmone e limone

Concludiamo con un'ultima insalata di riso super sfiziosa. Il tempo di preparazione è di 10 minuti e il tempo di cottura di 18 minuti per il riso e 10 minuti per le zucchine. In questo caso, vista la presenza del salmone, il costo sarà poco più alto ma pur sempre accessibile. Ecco gli ingredienti per 6 porzioni:

250 grammi di riso per insalate;

100 grammi di salmone affumicato;

2 zucchine;

sale;

olio extravergine di oliva;

il succo di mezzo limone;

origano;

basilico.

Non resta che augurarvi buon appetito!