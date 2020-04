Riciclo creativo: come riutilizzare i vecchi jeans

Chi non ha nell'armadio almeno un paio di jeans che non indossa più perché diventato troppo stretto? Magari si è molto affezzionati ad un paio in particolare, dunque solitamente si tende a conservarli sperando che un giorno riescano a rientrare, ma a volte si riesce ed altre no. Una soluzione però c'è: se non riuscite proprio ad infilarvi nei vostri jeans, potete dare loro una nuova vita grazie a tre regole fondamentali: recupero, riciclo e riuso creativo. Ecco qualche consiglio.

Allargare i jeans

Prendete ago, filo e forbicine da cucito: tagliate il filo che unisce le cuciture ai lati del pantalone, tra cintura e gamba. Calcolate di quanti centimetri in più avete bisogno e procuratevi un pezzo di stoffa dello stesso colore e materiale; dopodiché andate a cucire nelle due aperture che avete praticato i vostri pezzi di stoffa ed il gioco e fatto. Questa tecnica è utile soprattutto se il vostro problema è in vita.

Gonna lunga

Se amate le gonne lunghe e sportive, potete realizzare con il vostro jeans usurato un'originale gonna. In questo caso, dovrete tagliare il pantalone all’altezza del cavallo, cercando di preservare le tasche posteriori. In questo modo avrete creato il vostro bustino-cintura a cui dovrete cucire una stoffa dalla tonalità o dalle fantasie che più preferite.

Jeans strappato

Per rinnovare un paio di jeans usurati dal tempo, è possibile utilizzare un apposito taglierino e un pennarello. Con il primo potrete realizzare degli strappi ad hoc e conferire al jeans il tipico effetto consumato, mentre con il pennarello potrete ravvivare il tessuto laddove appare particolarmente danneggiato.

Grembiule da lavoro

Tagliate le gambe del pantalone in denim all’altezza del cavallo, quindi accorciatelo a seconda dei vostri gusti; a questo punto separate il dietro (che vi servirà per realizzare il grembiule) dal davanti, scucendo il jeans all’altezza dei fianchi. Infine, applicate dei lacci di cotone che vi serviranno ad allacciare il vostro grembiule.