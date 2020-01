Inquinamento da plastica, anche le grucce danno un grave contributo

Come sappiamo la plastica è il motivo principale dell’inquinamento globale. Secondo una stima del World Economic Forum, circa otto milioni di tonnellate di plastica non riciclata finisce ogni anno negli oceani. Tra i vari oggetti in plastica, fin troppo utilizzati fino a farne uno spreco immane, le grucce per abiti finiscono nel mirino. Miliardi di appendini in plastica vengono, infatti, spesso gettati nella raccolta indifferenziata. Ma per quale motivo questo avviene?

Cause

Tra le diverse cause, non possiamo non citare il bassissimo costo delle grucce in plastica. Per questo motivo, i negozi preferiscono darle direttamente al cliente o buttarle via piuttosto che inserirle nel circolo di riciclo, perché costituirebbe solo un costo aggiuntivo.

Le strategie

Grandi brand della moda sono corsi ai ripari cercando nuove soluzioni al fenomeno, ad esempio, Burberry ha iniziato ad utilizzare grucce compostabili create con microplastiche. H&M, invece, ha promesso di ridurre il materiale da imballaggio entro il 2025 partendo da nuovi modelli di appendini riutilizzabili. La strada per ridurre l’inquinamento è ancora lunga, ma tutti questi piccoli gesti potrebbero sicuramente segnare una svolta green nel mondo della moda.