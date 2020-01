La bevanda che scalda il cuore in inverno, la ricetta del vin brulé

Il vin brulé è una buonissima bevanda calda a base di vino (tradizionalmente vino rosso), zucchero e spezie aromatiche. Diffuso in molti paesi e con una storia molto antica, in Europa centrale, ad esempio, si consuma soprattutto nel periodo dell'Avvento. In Italia, soprattutto settentrionale, si trova nei mercatini di Natale, o in generale, preparato artigianalmente in pentole e distribuito al pubblico durante altre feste popolari durante il periodo invernale. La tradizione di bere questa deliziosa bevanda che scalda il cuore si diffuse soprattutto tra le popolazioni alpine o comunque nei paesi europei freddi. Solo successivamente poi, iniziò ad essere consumato in tutto il mondo. Oggi vogliamo proporvi la sua ricetta, facile e veloce.

Ingredienti

Vino rosso 1 l;

Zucchero 100 g;

Scorza di limone 1;

Scorza d'arancia 1;

Cannella in stecche 2;

Chiodi di garofano 8;

Bacche di ginepro 5;

Anice stellato 1;

Noce moscata q.b.

Preparazione

Per prima cosa, preparate tutte le spezie e tagliate finemente la scorza del limone e dell’arancia. Versate in un tegame lo zucchero e unite le stecche di cannella, le bacche di ginepro, i chiodi di garofano e l’anice stellato. Aggiungete la scorza degli agrumi e in ultimo versate il vino rosso. Mettete la pentola sul fuoco e portate il composto ad ebollizione, fate bollire a fiamma lenta per 5 minuti mescolando fino al completo scioglimento dello zucchero. A questo punto, facendo attenzione, avvicinate una fiamma alla superficie del vino, l’alcool contenuto nel vino prenderà fuoco e dovrete lasciarlo fiammeggiare fino al completo spegnimento. Quando il fuoco si sarà spento, filtrate il vin brûlé con un colino a maglie fitte e servitelo ben caldo.