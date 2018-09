Cercasi ombrelli rotti: l'appello di Lister Sartoria Sociale

«Come ogni autunno, alla Lister pratichiamo la rituale danza della pioggia (e della bora) per propiziarci un buon raccolto. Non stiamo parlando di funghi ma di ombrelli rotti!» Comincia così l'annuncio di Lister Sartoria Sociale di via De Pastrovich 1, Padiglione M del Parco di San Giovanni, pubblicato su Facebook con l'arrivo della stagione autunnale.

«Vi invitiamo tutti a raccogliere e portare al nostro laboratorio gli ombrelli rotti che già avete, e non sapete dove buttare, oppure quelli che sfortunatamente vi si romperanno. Noi li trasformeremo in shoppers, frisbee ed aquiloni, voi gli regalerete la possibilità di volare in cielo a far pace con il vento. Grazie».