Profumi autunnali 2019, le fragranze calde e avvolgenti che vi conquisteranno

Tra le ultimissime novità dei profumi donna 2019 troviamo l’elegante Idole di Lancome, con il prezzo di 58, 90 euro. Racchiusa in un flacone allungato e minimale con il suo tocco rosa cipria, l’essenza vanta note decise, come il bergamotto solitamente presente nei profumi maschili, ma anche accenni più delicate, come rosa e gelsomino.