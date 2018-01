Milla, smarrita a Savogna d'Isonzo

Scappata la sera del 31 dicembre a Savogna d'Isonzo a causa dei botti, ancora nessun avvistamento per Milla.

Adottata da pochi mesi, dopo una vita passati nei box in Serbia e ospitata per diversi mesi da una volontaria prima di trovare casa, Milla è una cagnolina molto timorosa, non si fida dell'uomo. Se qualcuno la vedesse quindi non cerchi di prenderla. Chiamare Patrizia al 3474986443 o il cinovigile.

Per eventuali avvistamenti contattare anche l'associazione Casa Famiglia Fratelli di Ares e Noah.