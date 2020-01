Arrivano le mini lavatrici da borsa, utili per le emergenze da sporco

Sapevate che esistono dei modelli mini di lavatrici trasportabili in borsa? Ebbene sì, sono già fra noi, nate per affrontare tutti quei momenti di panico che sopraggiungono quando ci si macchia all’improvviso, magari prima di un appuntamento di lavoro o di un colloquio importante, quando si è in viaggio, ma anche per lavare frutta e verdura quando si è fuori casa.

Apparecchi a ultrasuoni

Ne esistono di qualunque forma e tipologia, a partire da questo apparecchio a ultrasuoni che diffonde nano ioni nell’acqua per rimuovere lo sporco da vestiti, occhiali, biberon, orologi, giocattoli, ceramiche. Basta inserire la mini-lavatrice in un po’ d’acqua, all’interno di un recipiente, e aggiungere l’abito e/o oggetto da lavare.

Risparmio ecologico ed elettrico

Il sistema a ultrasuoni elimina lo sporco in pochi minuti, senza aggredire i tessuti, e senza nemmeno bisogno di ricorrere per forza ai detersivi, con notevoli vantaggi anche sotto il profilo ecologico. Basta una poca quantità di acqua e si riduce anche il consumo di energia elettrica.

Mini lavatrice portatile Zerodis

Rivoluzionaria anche la mini lavatrice portatile di Zerodis. In questo caso lo sporco viene eliminato grazie agli ultrasuoni tramite cavitazione e vibrazione di onde ad alta frequenza. Basta inserirla in acqua insieme all’abito da lavare, premere l’apposito interruttore e avviare il lavaggio. È dotata di cavetto USB necessario per l’alimentazione ed è inutile dire che fa risparmiare un sacco di energia. Fra l’altro è in grado di lavare non solo vestiti ma anche frutta e verdura.

