Moda: Muskin, la pelle vegetale ricavata dai funghi

Da diversi anni ormai l’industria conciaria si dibatte riguardo la questione etica di utilizzare pelle animale per realizzare capi d’abbigliamento. Non tutti sono d'accordo a questo modo di operare, ed inoltre, a rendere ancora più insidiosa la questione sussiste un altro problema: per rendere il materiale adeguato all’impiego tessile, i tradizionali processi di concia fanno uso di sostanze chimiche che danneggiano gravemente l’ambiente. C'è chi preferisce acquistare prodotti cruelty-free per quanto riguarda scarpe, accessori vari e abbigliamento, in questo caso la pelle vegetale rappresenta un’alternativa interessante a quella di origine animale.

Muskin, cos'è

Muskin, dell’azienda Zero Grado Espace di Montelupo Fiorentino, rappresenta una soluzione sia dal punto di vista etico che ecologico. Stiamo parlando di una pelle totalmente vegetale creata utilizzando una particolare specie di fungo che viene trattato senza l’impiego di sostanze inquinanti. In particolare, si tratta di una pelle estratta dal cappello di un fungo, e può essere lavorata in maniera del tutto simile a quella animale, con una concia interamente naturale. Proviene interamente dal Phellinus ellipsoideus, una specie di fungo molto grande e non commestibile originario delle foreste subtropicali. La sua lavorazione prevede l’utilizzo di prodotti ecologici come eco-cere in grado di conferire alcune caratteristiche essenziali al pellame.

Vantaggi

Ma quali sono i vantaggi di utilizzare un prodotto ricavato da sostanze vegetali non inquinanti?