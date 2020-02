Noia di coppia, come evitarla o superarla?

Sono molti a pensare che in ogni relazione sentimentale, dopo la passione e l’entusiasmo che caratterizza i primi tempi, gradualmente si passerà ad un rapporto dove tutto diventa abitudinario, sfociando spesso in noia e insoddisfazione. La noia, vista come uno dei nemici principlai di una relazione di coppia, può comportare anche una crisi e spingere i partner alla separazione o a piatti rapporti di di convenienza.

Prendere la noia nel modo giusto

Forse servirebbe in questo senso un cambio di mentalità, la noia, infatti, dovrebbe essere recepita come uno stimolo a concepire, e non come il segno di un danno irreparabile. È la noia, con la sua sgradevolezza e il vuoto che crea, a dare la possibilità di comprendere che è necessario, per la vita della coppia, fare nuove esperienze, che stimolino nuove conoscenze di sé, dell’altro e della relazione, che aprano nuovi livelli di conoscenza e, soprattutto, che diano entusiasmo condiviso. Avete mai sentito parlare delle cosiddette fasi di coppia? Bisogna essere consapevoli di aver attraversato un primo livello di conoscenza e scoperta della relazione, e che dopo questo ne subentra un altro fatto di stabilità e concretezza, dove si pensa ad un futuro insieme. Accogliere la noia vuol dire usarla come trampolino per rinnovare la coppia, al contrario, arrendersi come se fosse un fatto ineluttabile implica farne uno stile di vita in coppia.

Confrontarsi

Un consiglio è quello di confrontarsi sempre. Il primo che si accorge che la noia è entrata nella vita di coppia ha il dovere di segnalarlo all’altro e di confrontarsi con lui sulla questione. Probabilmente capiterà che l’altro tenderà a banalizzare, ma bisogna ugualmente insistere per aprire un dialogo che, in ogni caso, sarà molto utile.

Idee e progetti

Per trasformare la noia in una nuova vita di coppia, servono esperienze nuove, il conosciuto non può dare più niente. Cercate di evitare la monotonia e mettete a punto, insieme, idee e progetti che portino a vivere parti di voi che non sono mai uscite.