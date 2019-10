Tradizione Ognissanti, come trascorrere il ponte festivo a Trieste

Già dall’antichità, in Friuli Venezia Giulia quella di Ognissanti era considerata una festa importante. Credenza comune e molto sentita era ritenere che la processione dei vivi al cimitero, il giorno dei Santi, risvegliasse i morti, mentre, quella del giorno dei Defunti, li riportava definitivamente ai loro sepolcri poiché il 3 novembre, ricorrenza di San Giusto, patrono della nostra città, le anime si presentavano a Dio per ricevere il giudizio finale. Anticamente, infatti, San Giusto, simboleggiato da una palma, veniva venerato festeggiando "la carità di San Giusto". Tra i vari riti popolari era comune accendere per onorare i defunti lumini nelle stanze, disponendo sul desco acqua e cibo. Tra le diverse manifestazioni ed eventi organizzati per Ognissanti, domenica 3 novembre tutti Musei Civici festeggeranno il Patrono San Giusto con ingresso gratuito. I singoli musei per il ponte festivo osserveranno i seguenti orari:

Civico Museo di Storia Naturale: 1, 2 e 3 novembre apertura 9.00 - 13.00; sabato 2 novembre ore 9.30 e 11.30 visite guidate “L’Era dei Carsosauri: sulle tracce dei dinosauri del Carso” (a cura di Cittaviva).

Civico Museo del Mare: 2 e 3 novembre apertura 9.00 - 13.00. Domenica 3 novembre, ore 10.00 visita guidata del Capitano Macovaz “Tra eliche, prue, reti e vascelli”.

Civico Acquario Marino: 1, 2 e 3 novembre apertura continuata 10 - 17.

Civico Orto Botanico: 2 e 3 novembre apertura 9.00 - 13.00.

Inoltre, per conoscere i negozi aperi a Trieste per la festa di Ognissanti, visitate la pagina Triesteshop dove è presente l'elenco completo.