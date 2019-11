Consigli di stile, l'outfit perfetto per sembrare più snelle

Sapevate che la silhouette può apparire più snella semplicemente indossando i capi giusti? La moda, infatti, serve anche a questo, a nascondere i difetti e a far risaltare i punti di forza. Scopriamo oggi come vestirsi per sembrare più magre.

Per chi ha un décolleté generoso

Mettete in evidenza la forma del vostro seno, puntate, quindi, su abiti con scollatura profonda, maglie e maglioni con scollo a V. In questo modo andrete a creare un effetto ottico per il quale il vostro busto sembrerà molto più stretto di quello che è, facendovi apparire subito più snelle. In questo caso, lo stile Impero o a trapezio sono un'ottima scelta.

Come assottigliare il punto vita

In questo caso, non scegliete capi che aderiscono al ventre, soprattutto se non avete un girovita sottile. Puntate tutto su linee ampie e volumi che si staccano dal corpo. Tra i trucchi per sembrare più magre c'è quello di acquistare capi dai tessuti naturali come la lana, il lino o il cotone, migliori rispetto ai tessuti sintetici che tendono invece ad irrobustire la figura.

Come assottigliare i fianchi

Un capo immancabile nel vostro armadio è, sicuramente, l’abito tunica, indossato su jeans o collant semi opachi, è perfetto per nascondere i fianchi un po' più accentuati. Puntate su vestiti o trench coat con cintura in vita.

Consigli per tutti i gusti