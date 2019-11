Gravidanza, come sfoggiare il perfetto look premaman senza rinunciare alla moda

La gravidanza è un momento meraviglioso e indimenticabile per qualunque donna. L'attesa del piccolo, le mille emozioni, tutto contribuisce a rendere questo periodo uno dei più importanti vissuti per una futura mamma. Nonostante questo, delle piccole scomodità quotidiane non si possono di certo evitare, tra questi, ad esempio, quella della scelta dell'abbigliamento. Ebbene sì, spesso quello che una futura mamma si chiede è: cosa posso indossare oggi? Anche se non avete messo su troppo peso, guardandovi allo specchio probabilmente la vostra figura vi apparirà paffuta, l'essere in dolce attesa, però, non deve limitare il vostro modo di essere, e non deve limitare il potervi esprimere liberamente tramite la moda. Ecco, allora, alcuni consigli di stile per avere un perfetto look premaman.

Quali regole seguire?

Ecco, intanto, delle linee guida generali:

optate per i jeans con fascia;

prediligete top in colore neutro;

un maxi cardigan è l'ideale per sentirsi belle e comode;

usate maglioni lunghi;

lunga vita ai leggings.

Per mamme rock

Vogliamo sfoggiare un perfetto look rock? Se siete in dolce attesa e non volete rinunciare alla vostra anima rock ecco alcuni consigli utili:

perché rinunciare al giubbotto di pelle? Indossate un bel chiodo e lasciatelo sbottonato.

I leggings sono perfetti per una donna in gravidanza, sexy e comodi, perché non usarne un paio in pelle?

Via libera a t-shirt con scritte e stampe rock, magari prendetele un po' più grandi o rubatele dal guardaroba del vostro lui.

Completate il look con degli stivaletti con fibbie e borchie, sono comodi e molto rock.

Per mamme eleganti

Il tailleur è il capo per eccellenza per chi cerca eleganza e raffinatezza ad ogni occasione. Per look più formali da ufficio possiamo sfoggiarlo nella sua versione classica, mentre per look da sera possiamo abbinarlo a colori e accessori particolari. Ecco i nostri consigli:

preferite i modelli morbidi di giacca, magari optate per una un po' più lunga.

I modelli di giacca a kimono sono l'ideale, pratici da tenere anche allacciati con la cintura.

Pantaloni o gonne non importa, l'importante è che abbiamo l'elastico in vita.

Abbinate una camicetta morbida e lunga sui fianchi.

Abbigliamento premaman a Trieste