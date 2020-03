Campagna Amica: l'iniziativa che porta i prodotti locali direttamente a casa tua

Come riportato sul sito di EnAIP FVG, considerata l'attuale emergenza sanitaria, i mercati e gli agriturismi di Campagna Amica - Fondazione che sostiene l’agricoltura italiana nei tre ambiti principali della vendita diretta, del turismo e dell’ecosostenibilità - ha attivato in tutta Italia un servizio di consegna a domicilio di prodotti di qualità. L’obiettivo è quello di garantire la spesa alimentare settimanale direttamente dai contadini locali con prodotti freschi e genuini. In questo momento di grande crisi per tutto il Paese, anche gli agricoltori aderenti a Campagna Amica si stanno attivando per riuscire a garantire un servizio ai cittadini, continuando a portare sulle loro tavole il meglio del Made in Italy, sostenendo il #MangiaItaliano e aiutando il comparto agroalimentare che in questo momento, come tanti altri settori, sta vivendo un periodo di crisi. Un'iniziativa di sicuro interesse per tutti i cittadini che amano mangiare prodotti locali e sani.

Friuli Venezia Giulia: le aziende

Anche alcune aziende agricole della regione hanno attivato un servizio di consegna a domicilio di frutta, verdura e altri prodotti locali. A Trieste, ad esempio, ha aderito la Fattoria Carsica Bajta di Skerlj Slavko & C. SS. - Sgonico (TS) / 328/3635483; info@bajta.it. Per scoprire l'elenco completo delle aziende che partecipano all'iniziativa e acquistare prodotti genuini, freschi e a chilometro zero in Friuli Venezia Giulia visita la pagina dedicata di EnAIP FVG.