I benefici dei cereali, come preparare ottimi burger vegetariani

I cereali hanno un ruolo fondamentale nell’alimentazione per il benessere del nostro organismo. Contengono, infatti, carboidrati, fibre, vitamine del gruppo B e sali minerali. Dal farro all'orzo, dall’avena al riso, la gamma di cereali che potete portare sulla vostra tavola è veramente ampia e appetitosa. A questo proposito, oggi vogliamo proporvi tutto il buono dei cereali in una ricetta dagli ingredienti genuini che farà gola sia a grandi che piccini. I burger di cereali e riso rosso con hummus di avocado sono una soluzione pratica e gustosa per mettere in tavola un pasto leggero e nutriente in modo facile e veloce. Ideali anche da preparare in anticipo, i burger vengono accompagnati da una crema saporita a base di avocado e da un semplice contorno di patate e pomodori.

Ingredienti per 6 burger

Mix di cereali riso integrale, farro, orzo, grano, avena e riso rosso 180 g;

Pangrattato 100 g;

Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 50 g;

Uova medie 2;

Erba cipollina q.b.

Timo q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Ingredienti per l'hummus di avocado

Avocado 1;

Tahina 5 g;

Olio extravergine d'oliva 50 g;

Succo di limone ½;

Prezzemolo q.b.

Sale fino q.b.

Preparazione