Dolce, facile e veloce: come preparare una buonissima pasta frolla

La pasta frolla è un impasto utilizzato per produrre tantissime varietà di dolci: torte, biscotti e molte varietà di pasticcini da cuocere in forno. Sia le tipologie che gli utilizzi sono davvero molteplici: è possibile prepare una buonissima crostata ripiena di cioccolato, confettura o marmellata, la frolla montata usata per realizzare biscotti e prodotti di piccola pasticceria. Con una consistenza estremamente friabile e tendente al cremoso, data la quantità di burro impiegata, prepararla è molto semplice, dopodiché potete dare libero sfogo alla fantasia per il dolce che più preferite realizzare. Quale modo migliore per passare il tempo se non cucinando. Ecco, dunque, la ricetta per preparare una gustosa pasta frolla: facile, veloce e con ingredienti facilmente reperibili in dispensa.

Ingredienti

300 g di farina;

120 g di burro;

150 g di zucchero;

1 uovo intero;

1 tuorlo;

un pizzico di sale;

scorza di arancia o limone a piacimento. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Procedimento

Pesate gli ingredienti e posizionate su un tavolo la farina a fontana o in una ciotola capiente. Tagliate a cubetti il burro (che deve essere freddo), posizionatelo al centro della farina. Iniziate a lavorare i due ingredienti con i polpastrelli, quando iniziano ad amalgamarsi aggiungete lo zucchero, il sale e la scorza. Infine, aggiungete l'uovo e il tuorlo. Create un panetto compatto, stendetelo leggermente e riponetelo in frigo per almeno 30 minuti dopo averlo avvolto nella pellicola trasparente. Attenzione: ricordate di non lavorare troppo l'impasto. Trascorsi i 30 minuti, utilizzatelo per fare una crostata o dei buonissimi biscotti.