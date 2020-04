Cucina carsolina: la ricetta della putizza, il dolce tipico delle feste

La putizza è un tipico dolce triestino, in particolare della cucina carsolina, che viene consumato solitamente durante i periodi di festa. Un dolce buonissimo, simile alla Gubana ma più ricco di ingredienti. La tradizione triestina racconta che la prima putizza venne presentata nel 1864 agli arciduchi austroungarici Massimiliano I del Messico e Carlotta del Belgio durante una festa organizzata al castello di Miramare. A proposito del nome, il prof. Kuhar ha ricordato, durante un convegno del 1996, l’origine slovena del dolce risalente al Medioevo e già descritta nei ricettari della borghesia viennese nel XVIII secolo: il nome prende spunto dalla sua forma e proviene, infatti, dal termine «potica», o meglio dal verbo «poviti», ovvero avvolgere, arrotolare. Siamo in periodo di festa, dunque, ecco a voi la ricetta.

Ingredienti

500 grammi di farina di tipo 00;

4 uova;

50 g di burro;

100 g di zucchero;

40 g di lievito di birra;

1 bicchiere di latte;

1 scorza di limone da grattugiare;

1 pizzico di sale.

Per il ripieno:

50 g di noci;

50 g di burro;

50 g di nocciole;

50 g di uvetta passolina;

50 g di cioccolato;

50 g di zucchero;

60 g di scorzette di cedro e arancia candite;

q.b. rum;

Procedimento

Sciogliete il lievito con mezzo litro di latte tiepido. Mescolatelo in una ciotola insieme a 250 g di farina e 50 g di zucchero ed amalgamate tutti gli ingredienti. Fate lievitare il composto per 1 ora. Trascorso il tempo, fate fondere il burro ed unitelo all'impasto. Aggiungete poi il resto dello zucchero, della farina, un pizzico di sale, il resto del latte, la scorza di limone e le uova. Impastate bene e stendete la pasta con il matterello, su un foglio di carta da forno, per ottenere una sfoglia rettangolare di 1-2 cm di spessore.

Per il ripieno: immergete l'uvetta nel rum per 15 minuti, scolatela e tenetela da parte. Montate il burro morbido e incorporate le noci e le nocciole, il cioccolato a scagliette, i canditi, l'uvetta strizzata e impastate bene. Stendete il ripieno sulla sfoglia, avvolgeteci intorno la pasta e ripiegate i bordi arrotolando il cilindro ottenuto a spirale. Trasferite la carta da forno con il dolce nello stampo e cuocete in forno caldo a 160° per 1 ora.