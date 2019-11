Cioccolato che passione, la ricetta della storica Sachertorte

La torta Sacher è il simbolo per eccellenza della tradizione austriaca. Conosciuta in tutto il mondo, si tratta di una deliziosa torta al cioccolato inventata da Franz Sacher per il principe Klemens von Metternich nel 1832 a Vienna. Prepare questo dolce è molto semplice, basta prestare attenzione e seguire alcuni passaggi ed il gioco è fatto. Ecco a voi la ricetta.

Ingredienti

6 uova;

160 gr di zucchero;

160 gr di farina;

160 gr di burro;

400 gr di cioccolato fondente;

200 gr di marmellata di albicocche;

un pizzico di sale;

1 bustina di lievito per torte;

2 cucchiaini di zucchero a velo;

latte;

acqua.

Preparazione

Sciogliete a bagnomaria metà dello zucchero con il burro e 200 gr di cioccolato fondente fatto a pezzi fino ad ottenere una crema omogenea. Separate i tuorli dagli albumi e montate a neve questi ultimi con lo zucchero rimanente unendo anche un pizzico di sale. Fate raffreddare e unite i tuorli precedentemente sbattuti. Amalgamate per bene il tutto. Unite al composto gli albumi montati a neve e amalgamate il tutto mescolando dal basso verso l’alto. Setacciate la farina e il lievito insieme e incorporateli a poco a poco nell’impasto.

L’impasto dovrà risultare liscio e privo di grumi, non appena avrete raggiunto questa consistenza, imburrate e infarinate bene una tortiera e versate dentro l’impasto. Partite dall’esterno e riempitela tutta fino al centro. Infornate a 150 °C per 1 ora e un quarto circa. Verificate la cottura con l’aiuto di uno stecchino, infilandolo nel centro della torta. Se lo stecchino rimane asciutto e pulito la torta è cotta e potete sfornarla. Lasciate raffreddare e riposare per almeno tre ore la base della vostra torta. Dopodiché, riprendete la torta e tagliatela in due metà in modo da ricavare due dischi. Spalmate la superficie del disco inferiore con la marmellata di albicocche. Spolverate del cacao amaro setacciato sopra la marmellata e ricomponete la torta col secondo disco. Adesso, spalmate anche tutta la superficie e i lati con la marmellata di albicocche, ultimando, anche in questo caso, con una spolverata di cacao amaro.

Preparate la glassa, sciogliendo l'altra metà del cioccolato a bagnomaria, aiutandovi con un pò di latte e dell’acqua. Quando la cioccolata si è sciolta per bene, unite due cucchiaini di zucchero a velo setacciati. Rivestite la Torta Sacher con la glassa ed ecco che il vostro buonissimo dolce è pronto.