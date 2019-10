Piatti caldi e verdure di stagione, tutti a tavola con la zuppa dell'autunno

Per realizzare la zuppa autunnale iniziate tagliando la zucca a fettine, eliminate la buccia e tagliate la polpa a cubetti. Legate con lo spago le foglie di alloro e i rametti di rosmarino, in questo modo sarà più facili eliminarli a fine cottura. Sgranate i fagioli e raccoglieteli in una ciotola. Spuntate la base del porro, eliminate la parte verde più coriacea e togliete le prime due foglie, dopo, affettatelo a rondelle. Lavate le foglie del cavolo e tagliatele a pezzi.

Scaldate l’olio di oliva in un tegame ampio, aggiungete il porro affettato, lasciatelo rosolare per almeno 1 minuto, quindi coprite con un mestolo di brodo e lasciate stufare per 5-6 minuti. Quando il porro sarà stufato, aggiungete la zucca a dadini, i fagioli, il cavolo nero e per finire il mazzetto di erbe aromatiche, coprite le verdure con il brodo in modo che risultino completamente immerse nel liquido, infine coprite il tutto con un coperchio e lasciate cuocere per circa 2 ore mescolando di tanto in tanto. A fine cottura, eliminate il rametto di erbe aromatiche e aggiungete sale e pepe a vostro piacimento.