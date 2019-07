Gusti estivi, idee per 4 ricette sfiziose a base di zucchine

Volete dei consigli per preparare appetitose e fresche ricette estive? Le zucchine, oltre che molto buone sono ricche di proprietà benefiche per il nostro organismo, ideali sia nella preparazione di antipasti, ma anche di primi e secondi. Scopriamo come realizzare ricette con zucchine gustose e sane, perfette per le vostre cene in compagnia o i vostri pranzi in ufficio.

Torta salata alle zucchine

Un classico guscio di pasta sfoglia con ripieno di zucchine trifolate e pancetta affumicata. È un piatto che può essere utilizzato come antipasto o secondo, garanzia di buona riuscita anche quando il tempo per cucinare scarseggia.

Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia tonda;

70 g di pancetta affumicata a dadini;

4 zucchine verdi;

1 spicchio d'aglio;

1 uovo;

200 ml di panna fresca;

50 g di parmigiano reggiano grattugiato;

olio extravergine d'oliva;

sale;

pepe.

Tempo di preparazione: 45 - 50 minuti.

Tempo di cottura: 10 minuti.

Zucchine ripiene di tonno e capperi

Le zucchine ripiene di tonno e capperi, realizzate al forno, sono una ricetta facile per un antipasto sfizioso o un secondo piatto leggero. Ottime calde, sono buonissime anche gustate a temperatura ambiente, e qualche oliva nera sminuzzata le renderà ancora più stuzzicanti.

Ingredienti:

4 zucchine chiare;

200 g di tonno sott'olio (peso sgocciolato);

1 uovo;

4 filetti d'alici sott'olio;

30 g di capperi sotto sale;

5 cucchiai di pangrattato;

prezzemolo fresco;

sale;

pepe.

Tempo di preparazione: 20 minuti.

Tempo di cottura: 50 minuti.

Polpette di verdure al forno

Le polpette di verdure al forno sono un secondo piatto vegetariano facile da realizzare a base di ingredienti sani e semplici. Buone e leggere costituiscono un'ottima alternativa a quelle di carne o pesce. Sono anche un modo sfizioso per far mangiare la verdura ai bambini.

Ingredienti:

2 carote;

2 patate grandi;

2 zucchine;

basilico fresco;

2 uova;

pangrattato;

sale.

Tempo di preparazione: 30 minuti.

Tempo di cottura: 50 minuti.

Sushi di zucchine con mousse al parmigiano e mortadella

Un finger food fresco e saporito col quale stupire gli ospiti e stuzzicarne il palato. Il sushi di zucchine con mousse al parmigiano è una ricetta facile e veloce da realizzare, perfetta come antipasto o come aperitivo nelle calde serate estive. Potete prepararne sia con la mortadella sia con il prosciutto cotto per un gusto più delicato.

Ingredienti:

3 zucchine verdi di media grandezza;

125 g di ricotta vaccina;

50 g di parmigiano grattugiato;

150 ml di panna fresca;

50 g di mortadella;

olio extravergine di oliva;

pepe nero;

timo o maggiorana freschi.

Tempo di preparazione: 10 minuti.

Tempo di cottura: 10/15 minuti.